IMAGO / ZUMA Wire

Carrefour will weitere Einsparungen erzielen.

Carrefour will an seinem Hauptsitz in Frankreich bis zu 979 Jobs abbauen. Wie der Handelskonzern mitgeteilt hat, sollen die Stellenstreichungen auf freiwilliger Basis geschehen und nur Mitarbeiter in den Zentralen betreffen.

Der französische Marktführer Carrefour plant im Rahmen einer umfassenderen Umstrukturierung bis zu 979 Stellen zu streichen. Die Auflö