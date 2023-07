Foto [M]: Alex Kalmbach /Stock.Adobe.com

Hoher Einsatz: Lidl möchte sich in Frankreich Casino-Standorte sichern

Lidl könnte zu einem der Gewinner der Restrukturierung der französischen Groupe Casino werden. Die Schwarz-Gruppe bewirbt sich um die Übernahme von rund 600 Standorten in Frankreich. Nach LZ-Informationen wird in Neckarsulm nicht erst seit gestern an dem Projekt gearbeitet.

Die Restrukturierung des hoch verschuldeten französischen Händlers Groupe Casino ist keine rein französische Angelegenheit mehr. Die Sc