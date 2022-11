Vervollständigen Sie bitte nachfolgenden Satz: Mein Job macht mich froh, weil…

Für Ihren Beruf und Ihr Privatleben spielt Achtsamkeit eine große Rolle.

Zur Person Ihr Beruf ist ihre Berufung: Franziska Klottka (28) begleitet als Culture and Change Managerin die fast 50.000 Mitarbeiter von Aldi Süd bei Veränderungsprozessen und setzt sich dafür ein, dass der Umgang mit eigenen Emotionen und das Verständnis für die psychologischen Hintergründe genauso wichtig werden wie Zahlen, Daten und Fakten. Wenn Sie dafür die Wertschätzung und Dankbarkeit ihrer Kollegen spürt, macht sie das zufrieden. Das Preisgeld möchte sie in eine Ausbildung zum integrativen Emotionscoach investieren.

Wollten Sie immer schon Change Managerin werden?

…ich mit den verschiedensten Persönlichkeiten zusammenarbeiten darf und so viele spannende Menschen innerhalb meines Unternehmens kennenlerne. Ich habe mir ein breites Netzwerk aufbauen können und kann von mir sagen, dass ich meinen Job liebe. Das macht mich sehr glücklich und zufrieden.Im Alltag ist oft zu wenig Zeit für Selbstfürsorge. Dabei geht es eben nicht darum, sich selbst ständig zu optimieren, sondern darum, Glaubenssätze aufzulösen und mit konzentrierter Entspannung und Meditation manches loszulassen. Ich persönlich starte deutlich positiver in den Morgen, seitdem ich nach dem Aufwachen meine Aufmerksamkeit bewusst auf die Dinge lenke, auf die ich mich im Laufe des Tages freue. In Zukunft möchte ich im Unternehmen mein Wissen einbringen, wie man sich einschränkende Gedanken und Gefühle bewusst machen kann, um so gezielter Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten auszuarbeiten.Als Kind habe ich mir gewünscht, mich um Eichhörnchen zu kümmern und wollte Tierärztin werden. Später dann Nachrichtensprecherin. Der Tierschutz liegt mir nach wie vor sehr am Herzen, ich unterstütze finanziell einige Organisationen im Ausland. Am liebsten würde ich vor Ort mit anpacken, um Tieren in Not ein besseres Leben zu ermöglichen.