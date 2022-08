IMAGO / ZUMA Wire

Nach Marktführer Leclerc deckelt nun auch Carrefour in Frankreich einige Preise.

In Zeiten steigender Inflation kündigt der französische Handelskonzern Carrefour an, die Preise von 100 Eigenmarkenprodukten bis zum 30. November einzufrieren. Die Initiative umfasst Lebensmittel sowie Gesundheits- und Bekleidungsartikel.

