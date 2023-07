IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Die wachsenden Besucherzahlen zeigen Hystreet zufolge, dass die Corona-Folgen in den deutschen Innenstädten weitgehend überwunden sind.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren etwas mehr Menschen in den deutschen Einkaufsstraßen unterwegs als 2022. Das geht aus einer Frequenzanalyse des Unternehmens Hystreet hervor. Spitzenreiterin ist eine Shoppingstraße in München.

Die Menschen besuchen wieder vermehrt die Innenstädte – zumindest im ersten Halbjahr 2023. Die Passantenfrequenz sei in den ersten sechs Mo