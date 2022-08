Christian Lattmann

Hingucker im Kühlregal: Eine "Frischetheke" bei Aldi Süd.

Aldi Süd weitet sein Angebot an vorverpackten hochwertigen Wurst- und Käsespezialitäten jetzt flächendeckend an. Auch Aldi Nord will nachziehen, mit deutlich mehr Käsesorten. Und Wettbewerber Lidl weitet seine Käsewelt längst international aus. Und das alles mitten in der sich verschärfenden Systemkrise der Bedientheke im Vollsortiment.

Aldi Süd weitet sein Angebot an vorverpackten hochwertigen Wurst- und Käsespezialitäten jetzt flächendeckend an. Auch Aldi Nord w