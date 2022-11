Sie haben Ihre Karriere mit 16 Jahren als Aushilfe in einem Rewe-Markt gestartet. War es Ihr Plan, dass Sie mit 27 Jahren schon vier eigene Nahkauf-Märkte führen würden?

Ich liebe es, meinen Kunden jeden Tag aufs Neue unverwechselbare Einkaufserlebnisse zu verschaffen, die dafür sorgen, dass sie gerne wiederkommen. Vor allem in der Obst- und Gemüseabteilung kann man regionale Produkte wunderbar emotional inszenieren. Das ist für mich die Idee der Marke Nahkauf: Wir besetzen innerhalb der Rewe die Nische des nachbarschaftlichen Nahversorgers und Dienstleisters, bei dem Kundennähe und persönliche Beziehungen zu Stammkunden und Lieferanten eine sehr große Rolle spielen.

Ist Ihre Jugend eine besondere Herausforderung bei der Führung Ihrer Mitarbeiter?

Ihr ehemaliger Chef bei Rewe, Stefan Köckeritz, ist heute ihr Geschäftspartner in der FMS Handels GmbH. Wie funktioniert das?

Zur Person Mit gerade einmal 27 Jahren kann Fritz Starke bereits auf vier Jahre als selbständiger Kaufmann zurückblicken. Der Frühaufsteher unterstützt sein Team schon morgens um 6 Uhr beim Aufbau der Obst- und Gemüseabteilung. Regionale Produkte liegen ihm dabei besonders am Herzen. Für die Zukunft hat er ehrgeizige Pläne, will bis spätestens 2030 gemeinsam mit seinen Partnern mindestens zehn Nahkauf-Märkte betreiben. Dank des Preisgelds kann er sich auf die wachsenden Anforderungen mit dem Programm Strategisches Management an der Universität St. Gallen vorbereiten.

Wie fühlt es sich an, von der Stiftung Goldener Zuckerhut als Nachwuchsmanager ausgezeichnet zu werden?

Nein, sicher nicht. Ursprünglich wollte ich Ingenieur werden, weil ich schon als Schüler bei meinem Patenonkel im Ingenieurbüro gejobbt habe. Dann fand ich allerdings die Möglichkeit, mich im LEH weiterzuentwickeln, noch interessanter. Durch die Fleischerei meiner Eltern hatte ich immer schon eine enge Verbindung zu Lebensmitteln. Das gab den Ausschlag, dass ich mich für ein duales Studium bei der Rewe entschieden habe.Es ist wichtig, authentisch zu sein und dem Team auf Augenhöhe zu begegnen. Ich verstelle mich nicht, gehe offen und locker mit meinen Mitarbeitern um. Dabei liegt es mir am Herzen, bestmöglich einzuschätzen, wo sie gerade stehen, und sie zu motivieren. Denn das Ziel sollte immer sein, dass wir gemeinsam stärker und besser werden.Unsere Partnerschaft beruht auf Ehrlichkeit, Vertrauen und der klaren Absprache, wer was macht. Wir haben unsere Verantwortungsbereiche so aufgeteilt, dass sich unsere Stärken gut ergänzen. In den Punkten, wo sie sich überschneiden, tauschen wir uns eng aus. Wir wollen gemeinsam unseren Expansionskurs fortsetzen.Als mich der Anruf im Urlaub erreichte, war ich überglücklich! Zum einen, weil ich damit persönlich einen weiteren Schritt nach vorne mache, aber vor allem auch, weil ich den Preis für Nahkauf gewinnen konnte. Ich habe sofort meine nationalen und regionalen Vertriebsleiter informiert, die ebenfalls sehr stolz darauf sind.