Der insolvente Warenhaus-Konzern arbeitet zurzeit an einem Rettungsplan.

Galeria-Sanierer Arndt Geiwitz will demnächst auf die Vermieter der Warenhaus-Immobilien zugehen. Auch mit Markus Schön vom Online-Händler Buero.de will er sich treffen. Schön hat Interesse an über 40 Galeria-Filialen signalisiert.

