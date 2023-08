Zur Person

Dr. Lutz Anderie ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt University of Applied Sciences. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Gaming-Branche, Digital Business und E-Commerce. Sein aktuelles Fachbuch "Games Industry Management" wird nach eigenen Angaben an über 50 Hochschulen und Universitäten in der Lehre und Forschung eingesetzt.