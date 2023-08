Screenshot | youtube.com, 17.08.2022

Kaufland will Weltraum-Fans in die Märkte locken.

Auf der nächste Woche startenden Gamescom in Köln ist Kaufland nicht vertreten. Aber der Schwarz-Händler will die erhöhte Aufmerksamkeit in dieser Zeit trotzdem nutzen und kooperiert für eine Marketing-Aktion mit Yfood. Nun erhält eine Kaufland-Filiale extraterrestrischen Besuch.

Kaufland will der jungen Zielgruppe im Vorfeld der Computer- und Videospielemesse Gamescom, die am kommenden Mittwoch in Köln startet, den B