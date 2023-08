„Bei Aldi scheint Employer Branding ganz oben auf der Prioritätenliste zu stehen.“ Marilyn Repp, Handelsverband Deutschland

Die Stände im Abschnitt Jobs & Karriere der Gamescom erinnerten Repp bei ihrem Besuch ein Stück zu sehr an jene auf klassischen Karrieremessen. "Etwas mehr Verspieltheit würde sicherlich gut zur Zielgruppe passen", kommentiert Repp. Für Verwunderung bei der Digital-Expertin sorgte die Abstinenz einer Größe aus dem Lebensmittelhandel: "Die Schwarz-Gruppe habe ich vermisst", berichtet Repp. Lidl und Kaufland seien im digitalen Raum eigentlich stark im Employer Branding aufgestellt. Repp erinnert sich unter anderem an eine Insel namens "Kaufisland" im Blockbuster-Spiel Animal Crossing von Nintendo. Umso mehr stach das Engagement von Aldi auf der Messe für Beobachter heraus."Bei Aldi scheint Employer Branding ganz oben auf der Prioritätenliste zu stehen – die starke Präsenz auf der Gamescom passt da definitiv ins Bild", kommentiert Repp. Das Sponsoring des Gamescomcamps auf rund 200 Quadratmeter außerhalb des Messegeländes hinterließ Eindruck bei der HDE-Expertin. Das dürfte ihrer Einschätzung nach auch für das Publikum der Gamescom gelten. "Die Besucherschaft auf der Gamescom ist immer noch sehr jung – auch wenn der durchschnittliche Gamer in Deutschland heute schon über 36 Jahre alt ist."Aldi will die Zielgruppe der 16 bis 39-Jährigen, die gerne streamt und zockt, langfristig an sich binden. Dabei gehe es den Schwestern Nord und Süd nicht um schlichte Produktpräsentationen. "Wir sehen uns als Enabler, der Mehrwerte jenseits des Spielens ermöglicht, beispielsweise in dem wir den Gamer-Nachwuchs fördern", sagte Matthias Kräling, Team Lead Social Media bei Aldi Nord, der LZ vor Ort. "Unsere Gaming-Beziehung und unser Engagement sind langfristig angelegt. Wir wollen aus der Community heraus starke Partnerschaften aufbauen", betont Kräling.Die beiden Handelsgrößen seien die ersten Händler, die sich authentisch im Gaming-Bereich breit aufgestellt positioniert hätten. "Wir leisten Pionierarbeit und sehen noch viel Potenzial", gibt sich Kräling selbstbewusst. 92 Prozent der jungen Leute spielen E-Games oder begeisterten sich für E-Sport, der mittlerweile wie die Fußball-Bundesliga mit eigenen Ligen aufwartet. Gaming sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und dort sieht sich auch der Massenversorger Aldi mit seinem Kundenquerschnitt der Bevölkerung heimisch.Anderie von der Frankfurt University of Applied Sciences, gibt sich optimistisch, was die Chancen bei der Zielgruppe angeht: "Unternehmen, die sich sorgfältig auf den Gaming-Markt vorbereiten und ihre Marketingstrategien an die dortige Kultur anpassen, können neue Kunden gewinnen." Im Interview mit der LZ, spricht er über Einstiegschancen für die Lebensmittelwirtschaft und warum die Discount-Größe Aldi am Anfang seiner "Gaming-Karriere" womöglich falsche Erwartungen hatte. (mit kon)