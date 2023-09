Gesicherte Qualität und Regionalität

Von Eiern über Nudeln bis hin zu Bier – das „Bayerische Bio-Siegel“ ist ein Zeichen für hohe Bio-Qualität bei einer Vielzahl von Produkten

Stärkung bayerischer Erzeuger

Seit seiner Einführung im Jahr 2002 hat sich das Qualitäts- und Herkunftssicherungsprogramm „Geprüfte Qualität – Bayern“ als glaubwürdiges Siegel zur Kennzeichnung höherer Produktqualität in Kombination mit bayerischer Rohwarenherkunft und Verarbeitung gut am Markt etabliert. „Geprüfte Qualität – Bayern“-Produkte bestehen zu 100% aus bayerischer Rohware. Klare Regeln und zusätzliche Systemkontrollen sichern Transparenz und Verlässlichkeit, daher betrachten Verbraucherverbände „Geprüfte Qualität – Bayern“ als empfehlenswertes Regionalzeichen. Rund 14.000 zertifizierte landwirtschaftliche Betriebe sowie 470 Betriebe der Ernährungswirtschaft bieten Produkte aus 25 Kategorien an (z. B. Rind- und Schweinefleisch, Mehl, Obst, Gemüse). Im Bayerischen Lebensmitteleinzelhandel sind diese Produkte großflächig vertreten.Laut TUM-Umfrage kennen knapp 80 Prozent der bayerischen Verbraucher das „Geprüfte Qualität – Bayern“-Zeichen und 42 Prozent das „Bayerische Bio-Siegel“. 63 Prozent der Befragten kaufen bewusst „Geprüfte Qualität – Bayern“-Produkte; für das „Bayerische Bio-Siegel“ sind es 55 Prozent – Tendenz jeweils steigend. Rund 86 Prozent davon halten die Siegel fürQualität und Herkunft sowie die Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse werden durch ein dreistufiges, staatlich geprüftesgesichert. Für die Herkunft gilt, dass alle Schritte von der Erzeugung über die Verarbeitung und Verpackung bis hin zur Ladentheke in Bayern stattfinden müssen. Damit können Verbraucherinnen und Verbraucher den Produkten aus Bayern vertrauen.Die Marketingagentur alp Bayern begleitet die Zeichennutzer mit zahlreichen. Beispiele sind Werbemittel Vermarkter, Aktionen in Zusammenarbeit mit dem Lebensmitteleinzelhandel und Werbekampagnen in der Fläche und in sozialen Medien. Ebenso gehören dazu Verkostungen in Filialen und Online-Gewinnspiele.