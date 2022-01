Das Futterhaus / Martina van Kann

Insgesamt brachte "Das Futterhaus" in den vergangenen zwölf Monaten 21 neue Märkte an den Start.

Der Tiernahrungshändler "Das Futterhaus" legt auch 2021 beim Umsatz deutlich zweistellig zu. Damit überragt er die Konkurrenz in der Branche deutlich. In den kommenden Jahren will der Händler sich speziell um ein Thema kümmern.

