Hatchtech Group

Das Respeggt-Label soll eine lückenlose Überprüfung der Lieferkette für das Versprechen "ohne Kükentöten" gewährleisten.

Die Rewe Group veräußert ihre Anteile an den beiden Joint Ventures Seleggt und Respeggt an die niederländische Technologiefirma Hatchtech Group. Gleichzeitig übernimmt der Kölner Handelskonzern eine Minderheitsbeteiligung an den Niederländern.

