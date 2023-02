Natürlich GUT jetzt auch Natürlich VEGAN. Marktführer Kühne1 bringt das erste Dressing auf Haferdrink-Basis in die Regale: mit 100 % natürlichen Zutaten. Das spricht die Millennial-Zielgruppe an – und überzeugt den Handel, denn Haferdressings sind ein Wachstumstreiber.

Welche Innovation bringt Kühne auf den Markt?

Kühne

Kräuter wie Schnittlauch, Oregano oder Petersilie veredeln die neue vegane Dressing-Sorte „Frühlingskräuter“.

Wie entwickelt sich der Dressing-Markt?

Unter dem beliebten Produktkonzept Natürlich GUT hat Kühne zwei neue Varianten entwickelt, die den Dressing-Markt revolutionieren. Denn die beiden Haferdressings Frühlingskräuter und Sylter Art überzeugen mit veganer Rezeptur und 100 % natürlichen Zutaten – und schmecken dabei wie die bekannten Klassiker. Für 69 % der Tester*innen haben die Hafervarianten die Geschmackserwartungen übertroffen, die Weiterempfehlungsrate liegt bei starken 85 %. Als Basis nutzt Kühne die beliebteste Milchalternative und Trendzutat Hafer; die Ackerbohne liefert pflanzliches Protein. Mit dieser Innovation trifft Kühne – The Veggie Company nicht nur den Geschmack der Millennial-Zielgruppe, sondern den Puls der Zeit. Denn als Konsequenz eines stärkeren Gesundheitsbewusstseins und größerer Verantwortung für unseren Planeten wird eine pflanzenbasierte Ernährung immer beliebter: So hat sich der Anteil der Veganer*innen in Deutschland in den letzten sieben Jahren auf 1,58 Millionen verdoppelt. Die Natürlich GUT Haferdressings sind ab März 2023 für 2,29 Euro (UVP) in der 250-ml-Glasflasche erhältlich.