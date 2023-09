Getränkeland

Getränkehändler Axel Heidebrecht hat keine Scheu vor Politgrößen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will mehr Geld für Geringverdiener. Jetzt wird er wohl den Kompromiss der Mindestlohnkommission durchwinken müssen. Zusammen mit mehr Maut und der neuen CO2-Abgabe erhöht sich der Kostendruck auf den Mittelstand. Das will in Berlin keiner hören, sagt Getränkehändler Axel Heidebrecht.

Der Mittelstand hat es schwerer denn je, in Berlin Gehör zu finden. Gute Argumente stoßen in der SPD-dominierten Ampelkoalition derzeit zum