MAGO / Ralph Peters

Verbraucher drängt es wieder in die Innenstädte: Shopping ist angesagt.

Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland wird besser. Die Erwartung an die Konjunktur ist so gut, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Forscher sagen: Viele Deutsche holen nach, worauf sie 2020 verzichtet haben.

