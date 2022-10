Tobif82, Fotolia

Die Menschen in Europa haben in diesem Jahr deutlich mehr Geld für Ausgaben, Sparen und Konsum zur Verfügung. Rechnet man die Inflation dagegen, bleibt in den meisten Ländern ein Minus.

Die Kaufkraft pro Kopf in Europa ist in diesem Jahr erneut kräftig gestiegen. In den meisten Ländern kann das Plus die starke Inflation nicht ausgleichen, ergibt eine GfK-Studie.

