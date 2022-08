Unternehmen

"Wir leisten einen Beitrag zum Klimaschutz": Nils Behrens, Leiter Tank- und Waschstraßengeschäft bei Globus.

Der Handel arbeitet mit Hochdruck am Ausbau der Ladeinfrastruktur. Die LZ sprach darüber mit Nils Behrens, der das Tank- und Waschstraßengeschäft bei Globus leitet. Bis 2025 will der SB-Warenhausbetreiber 800 Hochleistungs-Ladepunkte an seinen Märkten errichten.

