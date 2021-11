Der Branchenpreis wird in diesem Jahr wieder in feierlichem Rahmen übergeben.

Develey Senf & Feinkost GmbH (Unterhaching),

Edeka Niemerszein & Co. KG (Hamburg),

Prof. Dr. Hermann Bühlbecker (Aachen).

Die Ernährungswirtschaft ehrt in dieser Woche die Preisträger des Goldenen Zuckerhuts 2021. Zum 63. Mal vergibt die Lebensmittel Zeitung der dfv Mediengruppe die begehrte Auszeichnung an herausragende Unternehmen und Persönlichkeiten der Konsumgüterbranche, die sich nachhaltig um die Gesamtentwicklung dieses Wirtschaftsbereiches verdient gemacht haben.Ausgewählt von einer unabhängigen und mit Top-Managern aus Handel und Industrie besetzten Jury, geht ein Goldener Zuckerhut in diesem Jahr an: