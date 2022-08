Aldi UK

Aldi Zentrale und Distributionszentrum in Atherstone in der Nähe von Birmingham.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr will Aldi UK die Löhne für die Beschäftigten in den Distributionszentren erhöhen. Je nach Funktion und Standort bekommen die Kollegen dadurch bis zu 9 Prozent mehr als im Januar. Damit zahlt der Discounter mehr als Amazon.

