IMAGO / Geisser

Just Eat fährt seit 2019 Pizza für Asda aus.

Just Eat ist in den Markt für schnelle Lebensmittellieferungen eingestiegen und hat sich mit Asda zusammengetan. Es ist die erste Kooperation der Lieferplattform mit einem Supermarkt in Großbritannien.

Just Eat ist in den Markt für schnelle Lebensmittellieferungen eingestiegen und hat sich mit Asda zusammengetan. Es ist die erste Kooperation de