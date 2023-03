IMAGO / Xinhua

Leere Fächer und Regale in britischen Supermärkten könnte es bald auch bei Olivenöl und Käse geben.

Während in Deutschland bloß vorübergehend in der Pandemie mal Nudeln oder Klopapier ausgingen, fehlt es in Großbritannien mittlerweile immer wieder an einzelnen Lebensmitteln. Das könnte sich laut Experten sogar noch verstärken – auch wenn nun auch Aldi Verkaufslimits aufhebt.

Nach dem Brexit halten Experten Engpässe bei weiteren Lebensmitteln in Großbritannien für durchaus wahrscheinlich. "Die Lebe