Infarm Jamie Lau

Jeremy Byfleet, Mohammad Yasin, Jo Churchill und Infarm-Mitgründer Erez Galonska (von links nach rechts) bei der Eröffnung des Hightech-Gewächshauses in Bedford.

Das in Berlin gegründete Startup Infarm hat im britischen Bedford eine der größten vertikalen Farm-Anlagen Europas in Betrieb genommen. Das Hightech-Gewächshaus soll das Potenzial haben, 90 Prozent der Bevölkerung in Großbritannien zu versorgen.

