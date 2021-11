Marks & Spencer

Der neue Optiker-Service von M&S wird von Owl Optical betrieben.

In den nächsten anderthalb Jahren will Marks & Spencer an 55 Standorten Optiker-Shops von Owl Optical eröffnen. Neben dem Verkauf von Brillen und Kontaktlinsen sind Seh- und Hörtests im Angebot, online und offline.

In den nächsten anderthalb Jahren will Marks & Spencer an 55 Standorten Optiker-Shops von Owl Optical eröffnen. Neben dem Verkauf von B