CMA

Tesco investiert in die Loyalität seiner Kunden.

Tesco investiert trotz Gewinneinbußen in die Preise und führt für tausend Alltagsprodukte eine Preissperre ein. Damit will der Händler seine Kunden in der Vorweihnachtszeit an sich binden.

Tesco investiert trotz Gewinneinbußen in die Preise und führt für tausend Alltagsprodukte eine Preissperre ein. Damit will der Hä