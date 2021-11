Großhandel: Metro baut den Vorstand um

Frank Blümler

Metro-CEO Steffen Greubel wird sich insbesondere die Märkte in Deutschland und Österreich genau anschauen.

Im Metro-Vorstand werden die Verantwortlichkeiten neu geregelt. CEO Steffen Greubel macht das Geschäft in Deutschland und Österreich zur Chefsache. Die Länderchefs berichten direkt an ihn. Im Zuge des Vorstandsumbaus verlassen Eric Poirier und Andrea Euenheim den Großhändler. Neu in den Vorstand rückt der bisherige Einkaufschef Claude Sarrailh als Chief Customer & Merchandise Officer auf.

