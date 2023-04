picture alliance/dpa | Christian Charisius

Der RWE-Offshore-Windpark Kaskasi liegt rund 35 Kilometer nördlich der Insel Helgoland.

Die Handelssparten der Schwarz-Gruppe werden in Zukunft einen Teil ihres Strombedarfs aus dem "Kaskasi"-Windpark in der Nordsee beziehen. Ein Zehnjahresvertrag mit RWE erschließt Lidl und Kaufland von 2028 an eine weitere Bezugsquelle für grünen Strom.

Seit 2022 decken die Unternehmen der Schwarz-Gruppe ihren Strombedarf vollständig über erneuerbare Energien – künftig soll ein Te