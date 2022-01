IMAGO / NurPhoto | Mark Waugh/Alamy Stock Foto

Im vergangenen Jahr haben Lidl und Aldi Verbraucherschützern zufolge die günstigsten Preise in Großbritannien geboten.

In den vergangenen Jahren haben Lidl und Aldi ihren Marktanteil in Großbritannien bereits fast verdreifacht. Zudem sind die deutschen Discounter die Günstigsten im Land, wie neueste Erhebungen von Verbraucherschützern zeigen. In der Brexit- und Corona-Krise kommt ihnen das zugute.

