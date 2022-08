BWGV

Die Traubenernte in Frankreich beginnt früher als geplant. (Symbolbild)

So früh wie in diesem Jahr hat die Weinlese in Frankreich lange nicht begonnen. Grund dafür ist die Hitze. Schlechte Erträge drohen den Weinbauern aber nicht – wenn der ersehnte Regen kommt.

