Ocado-Group

Die Ocado-Gruppe gibt sich optimistisch über die Geschäftsentwicklung.

Ocado ist in den ersten sechs Monaten des Jahres in die Gewinnzone zurückgekehrt. Spekulationen über eine Übernahme weist der britische Online-Händler und Tech-Konzern zurück.

Trotz der anhaltend hohen Lebenskosten ist der britische Online-Supermarkt Ocado in den 26 Wochen, die am 28. Mai 2023 endeten, wieder in die Gewinnzo