Edeka

Schlagabtausch in den sozialen Medien: Edeka legt dem Hersteller Mars hohe Preise zur Last.

Nachdem Netto Marken-Discount den Hersteller Mars in der Preisdebatte frontal attackiert hatte, tritt jetzt das Mutterunternehmen in den Ring. Auch Edeka schlägt gegenüber dem Süßwaren-Spezialisten raue Töne an.

