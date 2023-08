Lidl Belgien

Lidl Belgien verstärkt die digitale Angebotskommunikation.

Lidl sorgt in Belgien eigenen Angaben zufolge für ein Novum: Der deutsche Discounter verschickt als erster Händler in dem Land seinen Prospekt via Whatsapp. Hierzulande ist das Unternehmen aus der Schwarz-Gruppe noch nicht so weit – im Gegensatz zur Konkurrenz.

Lidl baut seine digitale Angebotskommunikation in Belgien aus. Dort versendet der Discounter seine Aktionsprospekte nun auch via Whatsapp – als