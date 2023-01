privat

Marilyn Repp ist stellvertretende Geschäftsführerin das Mittelstand-Digital Zentrums Handel.

Mit Walmart, Kaufland und Co. wagen bereits einige Größen der Branche den Aufbruch ins Metaverse – und versuchen, ihre Marke in eine neue Welt zu tragen. Im Gespräch mit der LZ erklärt Marilyn Repp vom Mittelstand-Digital Zentrum Handel, was bei solchen Projekten wichtig ist.

Mit Walmart, Kaufland und Co. wagen bereits einige Größen der Branche den Aufbruch ins Metaverse – und versuchen, ihre Marke in eine