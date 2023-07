IMAGO / Michael Gstettenbauer

Die Verbraucher halten sich mit Anschaffungen weiter zurück. Der Handel kommt nicht in Schwung.

Der Handel rechnet für dieses Jahr mit einem größeren realen Umsatzminus als bislang angenommen. Mehr als ein Drittel der Unternehmen geht auch für das zweite Halbjahr von Rückgängen aus, ergab eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland.

Die hohe Inflation macht dem Einzelhandel in Deutschland immer mehr zu schaffen. Der Handelsverband Deutschland (HDE) geht in einer am Dienstag ver&ou