Billa / Harson,

Marcel Haraszti, Billa-Vorsitzender (Mitte) mit den beiden lokalen Produzenten Alexander Zahel, Weingut Zahel (links) und René Kachlir, Zum scharfen René (rechts).

Der österreichische Lebensmittelhändler Billa will heimische Lieferanten noch stärker in den Fokus rücken: Dafür hat er die neue Kennzeichnung "Is' heimisch" eingeführt. Mit "Lokalpartnerschaften" sollen auch kleine Lieferanten bei der Rewe-Tochter zum Zuge kommen.

