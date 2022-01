IMAGO / Stefan Zeitz

2G-Kontolle bei Woolworth: In Hessen hat der Händler das Prozedere in seinen Filialen abgeschafft. (Archivbild)

Wenn in mehreren Bundesländern die 2G-Regel im Handel außer Kraft gesetzt ist, dann muss das auch andernorts statthaft sein. Diesen Standpunkt vertritt jedenfalls der Kaufhausbetreiber Woolworth und verzichtet in Hessen im Alleingang auf Kontrollen am Eingang.

