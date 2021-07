picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Verwüstung durch Extremwetter: Rossmann-Filiale in Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz.

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geht Top-Managern aus Handel und Industrie an die Nieren. Douglas-Chefin Tina Müller wendet sich ungewohnt emotional an Mitarbeitende. Rossmann will derweil Hilfstransporte unterstützen und die Oetker-Gruppe liefert unter anderem Pizza.

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geht Top-Managern aus Handel und Industrie an die Nieren. Douglas-Chefin Tina Mül