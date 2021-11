Zur Auswahl stehen unterschiedliche Lieferoptionen. So gibt es zum Beispiel Expresslieferungen am selben Tag binnen einer oder drei Stunden. Die Liefergebühr variiert dabei zwischen 2,90 und 6,90 Euro. Der Mindestbestellwert für Lieferungen beträgt 39 Euro. Geliefert werden die Produkte von Montag bis Samstag im Rahmen der Öffnungszeiten der Hofer-Filialen."Mit unserem neuen Lieferservice gelingt uns die sinnvolle Verknüpfung eines digitalen Angebots mit unseren stationären Filialen. Der Hofer Lieferservice in Kooperation mit Roksh ist kein anonymer Onlineshop – die bestellten Produkte werden direkt aus der Hofer-Filiale ausgewählt und geliefert. Mit der Möglichkeit auf besonders rasche Lieferung – sogar innerhalb einer Stunde – schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden in Wien ein neues und bequemes Einkaufserlebnis", so Hofer-CEO Horst Leitner.