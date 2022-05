IMAGO / Future Image

Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland bringt auch neue Unsicherheiten für die Wirtschaft.

Weniger Unternehmen in Deutschland fürchten aktuell um ihre Existenz – trotz des Krieges in der Ukraine und seiner Auswirkungen. Das ist Ergebnis einer neuen Umfrage des Ifo-Instituts. Allerdings zeigen sich in der Analyse, die auch den Handel berücksichtigt, Unterschiede zwischen den Branchen.

