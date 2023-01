IMAGO / Sven Simon

Die Verbraucherpreise sollen weiterhin auf hohem Niveau bleiben, sagt das Ifo-Institut.

In den kommenden Monaten wollen laut einer Ifo-Umfrage wieder mehr Lebensmittel-, Spielwaren- und Schreibwarenhändler ihre Preise anheben. In der Gesamtwirtschaft und insbesondere in der Industrie sind die Preiserwartungen dagegen zurückgegangen.

