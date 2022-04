Lidl / Morris Mac Matzen

Lifestyle-Influencerin und -Podcasterin Melisa Dobric filmt für Lidl.

Lidl will sich den Verbrauchern gegenüber als transparentes Unternehmen positionieren. Dafür hat der Discounter mehrere Influencer an Bord geholt. Diese bekommen einen Einblick in bestimmte Abläufe des Händlers und sollen ihre Eindrücke via Social Media an ihre Follower weitergeben.

