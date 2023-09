Die Investmentgesellschaft Pimco verwaltet eigenen Angaben zufolge Vermögen in Höhe von 1,79 Bio. USD.

Aldi Süd hat einem Medienbericht zufolge 76 seiner Filialen von Pimco Real Estate gekauft. Die Märkte liegen in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Großer Immobilien-Deal unter Beteiligung eines Lebensmittel-Discounters: Einem Bericht des englischen Immobilienmediums React News zufolge hat Aldi Süd 76 Filialen von dem zum Allianz-Konzern gehörenden Investor Pimco Real Estate gekauft. Die Märkte mit einer Gesamtfläche von 120.000 qm hätten jährliche Mieteinnahmen von 14,2 Mio. Euro generiert. Der Kaufpreis habe bei rund 240 Mio. Euro gelegen, was einer Nettoanfangsrendite von 6,6 Prozent entspreche, meldet React News. Pimco und Aldi Süd gaben auf Anfrage des LZ-Schwestertitels Immobilien Zeitung (IZ) bisher keinen Kommentar ab.Wie die IZ aus dem Markt erfuhr, hatten die 76 Märkte noch eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (Walt) von drei Jahren. Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) zeigten sich zuletzt sehr aktiv auf dem Immobilienmarkt. So kauften Edeka-Gesellschaften 2022 von der Hahn-Gruppe 13 Fachmarktzentren. In vielen von ihnen war Edeka der Hauptmieter. Größter Deal im LEH-Segment war zuletzt jedoch die Übernahme von 188 LEH-Märkten durch Slate Asset Management. (Christoph von Schwanenflug)