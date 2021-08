IMAGO / Jürgen Heinrich

Bereits Anfang Juli streikten die Beschäftigten des Rewe-Logistikzentrums im brandenburgischen Oranienburg.

Die Warnstreiks im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg gehen in die dritte Runde. Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag die Beschäftigten von Rewe, Kaufland, Ikea, Galeria Karstadt Kaufhof, H&M und Thalia zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

