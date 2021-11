IMAGO / MiS

Leser können mitentscheiden, wie die LZ Medien mit dem Thema Gendern umgehen sollen.

Umständlich oder unumgänglich? Entscheiden Sie jetzt mit, in welcher Form die geschlechtergerechte Sprache in Texten der LZ Medien künftig zur Anwendung kommen soll. Die Teilnahme an unserer Online-Befragung dauert nur wenige Minuten.

