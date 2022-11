Ines Stahl / Kaufland: Kraftvolle Karriere

Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?

Wäre eine Arbeit im sozialen Bereich für Sie auch denkbar gewesen?

Wenn Sie ein Tier wären, wären Sie …

Dann engagiere ich mich seit Jahren bei der DLRG, unter anderem in der Jugendarbeit, spiele Volleyball im Verein oder treibe für mich selbst Sport. Und natürlich genieße ich sonntags den selbst gebackenen Kuchen meiner Tante.Das bin ich tatsächlich einmal in einem Vorstellungsgespräch gefragt worden. Aber das soziale Engagement ist für mich Hobby, das ich von meiner Arbeit trenne. Doch natürlich gibt es Parallelen zu meinem Beruf: In beiden Bereichen führe ich Menschen und übernehme gerne Verantwortung – ob in meiner Abteilung oder beim Schwimmunterricht für Kinder.Ein Koala. Sie sind kuschlig, strahlen Ruhe und Gelassenheit aus. Ich habe mich, als ich in Australien war, in sie verliebt.