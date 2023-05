Carrefour Belgien

Carrefour arbeitet in seinen belgischen Märkten am Preisimage.

Carrefour hat angekündigt, ab dieser Woche die Preise für 100 Produkte in seinen Märkten in Belgien zu reduzieren. Der französische Handelsriese verspricht außerdem, weitere Senkungen vorzunehmen. Der Konzern will damit die Kaufkraft der Verbraucher stärken.

Anfang dieser Woche hat Carrefour eine Welle von Preissenkungen in seinen Märkten in Belgien gestartet. Rund 100 Artikel des täglichen Beda