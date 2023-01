IMAGO / Rolf Poss

Die Preise an den Supermarktkassen steigen, der Abstand zum Preisniveau europäischer Nachbarländer wird kleiner.

Die Lebensmittelpreise in Deutschland nähern sich im Jahr 2023 weiter an das Niveau einst teurerer Nachbarländer an. Das liegt auch daran, dass Hersteller lieber ins Ausland verkaufen.

