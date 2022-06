Foto: Sergiy Palamarchuk/Shutterstock, Foto: Sergiy Palamarchuk/Shutterstock

Vorreiter: Kaufland in Kroatien erhöht in diesem Jahr die Löhne zweimal.

Kaufland schraubt in Kroatien die Gehälter nach oben. Sie werden ab Juli mehr als 20 Prozent mehr betragen als zu Jahresbeginn. Die Inflation in dem Land ist aktuell nur unwesentlich höher als in Deutschland.

