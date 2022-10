Daniel Graves

Die Inflation und ihre Folgen: Aldi hat sich in Großbritannien in die Top 4 der Lebensmittelhändler geschoben.

Die Lebensmittelpreise in Großbritannien befinden sich auf Rekordniveau. Davon profitieren in erster Linie die Discounter: Lidl und Aldi sind in den vergangenen Wochen noch einmal stärker gewachsen als zuvor.

Die Lebensmittelpreise in Großbritannien befinden sich auf Rekordniveau. Davon profitieren in erster Linie die Discounter: Lidl und Aldi sind i